Силовики обыскали квартиру, фонд и музей Евгения Ройзмана

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Правоохранительные органы провели обыски в его квартире, офисе фонда и частном музее, сообщил ТАСС.

«Силовики проводят следственные действия, обыски по трем адресам — в его квартире, офисе фонда и музее Невьянской иконы», — сообщили агентству в экстренных службах.

Евгений Ройзман подтвердил журналистам, что против него в Москве возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Весной его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия. Тогда суд Екатеринбурга сначала назначил в общей сложности три штрафа по 50 тысяч рублей. Еще на 85 тысяч рублей его оштрафовали за пост в соцсетях со словами неуважения к органам власти России и главе МИД России Сергею Лаврову.

На посту мэра Екатеринбурга Евгений Ройзман проработал с 2013 по 2018 год, затем ушел на радио и занимался общественной работой в своем фонде. С 1999 году он также руководил частным музеем Невьяновской иконы.