Ройзмана доставят в Москву по делу о дискредитации Вооруженных сил

Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщила замначальника пресс-службы столичного ГУ МВД РФ Екатерина Гузь.

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. <…> Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», — заявила она.

Ройзмана задержали утром 24 августа. В его квартире, офисе его фонда и частном музее прошли обыски. Бывший мэр рассказал журналистам, что его заподозрили в дискредитации российской армии. Весной его привлекли к административной ответственности за аналогичные действия — суд назначил ему два штрафа по 50 тысяч рублей в марте и еще один такой же штраф месяц спустя.

Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России (статья 280.3 УК РФ), могут обернуться крупным штрафом, принудительными работами, арестом или даже тремя годами лишения свободы.