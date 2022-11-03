Власть 03 ноября 2022, 13:20 Администрация президента не рассматривала вопрос увеличения срока службы в армии — Песков Представитель Кремля Песков: в АП не рассматривали идею об увеличении срока службы в ВС Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

В администрации президента не рассматривали возможность увеличения срока службы в армии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства нет никакой позиции по указанной теме, сообщило РИА ФАН.

«Увеличение срока срочной службы в ВС РФ в администрации президента не обсуждали», — уточнил Песков.

Реклама

Решающий голос по этому вопросу за Минобороны, заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что все зависит от запросов и рекомендаций министерства. В администрации главы государства не слышали никаких предложений на этот счет со стороны оборонного ведомства, сообщило агентство «Интерфакс».

Реклама

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал увеличить срок службы в армии. Парламентарий напомнил, что сейчас срочники находятся в составе ВС год — за это время сложно качественно их обучить. Два года он назвал оптимальным вариантом и добавил, что его инициативу могут рассмотреть на одном из ближайших заседаний нижней палаты. Незадолго до этого с аналогичным призывом выступал сенатор Владимир Джабаров.