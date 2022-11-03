Шеремет предложил продлить срок службы в армии до двух лет | 360°

Власть 03 ноября 2022, 08:47 Шеремет предложил продлить срок службы в армии до двух лет Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил продлить срок службы в армии до двух лет Пресс-служба Минобороны

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Если увеличить срок службы в армии до двух лет, то это позволит лучше готовить новобранцев. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА «Новости».

По его словам, действующий формат не подразумевает качественной подготовки солдата к службе. Ведь за год сложно обучить человека.

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«А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — сказал он.

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Шеремет не исключил, что депутаты Госдумы могут рассмотреть вопрос об увеличении срока военной службы на одном из заседаний.

Двумя дня ранее в России начался осенний призыв. Его в этот раз пришлось перенести на месяц вперед из-за загруженности военкоматов в связи с частичной мобилизации. В этот раз ВС России планируют призвать до 120 тысяч новобранцев. Это на 7,5 тысячи меньше, чем в прошлый раз.