Совфед предложил вернуться к двухлетней службе в армии | 360°

Армия 20 октября 2022, 14:26 Совфед предложил вернуться к двухлетней службе в армии Сенатор Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии Минобороны РФ

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ВС России могут вернуться к практике двухлетней службы в армии. К рассмотрению такой инициативы призвал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он поделился идеей в видеоинтервью «Парламентской газете».

Он предположил, что таким образом можно увеличить численность ВС и готовить профессиональных бойцов.

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«Имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — поделился Джабаров.

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Также он отметил сложность механизмов управления техникой, которую получают солдаты. По его словам, процесс обучения этим навыкам проходит достаточно напряженно.

Джабаров вспомнил о временах, когда срок службы в армии составлял два года. По его словам, первое полугодие солдатской жизни проходило в учебной части. Джабаров заявил, что ко второму году службы призванные на службу уже становились готовыми бойцами.

«Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба», — подсчитал он.

Также парламентарий предположил, что при таком сроке службы властям не пришлось бы прибегать к введению режима частичной мобилизации.