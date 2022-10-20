Совфед предложил вернуться к двухлетней службе в армии | 360°

20 октября 2022, 14:26
Совфед предложил вернуться к двухлетней службе в армии
Сенатор Джабаров предложил вернуться к практике двухлетней службы в армии
ВС России могут вернуться к практике двухлетней службы в армии. К рассмотрению такой инициативы призвал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он поделился идеей в видеоинтервью «Парламентской газете».
Он предположил, что таким образом можно увеличить численность ВС и готовить профессиональных бойцов.
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«Имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии», — поделился Джабаров.
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Также он отметил сложность механизмов управления техникой, которую получают солдаты. По его словам, процесс обучения этим навыкам проходит достаточно напряженно.
Джабаров вспомнил о временах, когда срок службы в армии составлял два года. По его словам, первое полугодие солдатской жизни проходило в учебной части. Джабаров заявил, что ко второму году службы призванные на службу уже становились готовыми бойцами.
«Армия сразу увеличится в два раза, если будет двухлетняя служба», — подсчитал он.
Также парламентарий предположил, что при таком сроке службы властям не пришлось бы прибегать к введению режима частичной мобилизации.
Частичная мобилизация в РФ
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