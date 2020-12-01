56 стран ОЗХО призвали Россию расследовать отравление Навального

Документ подписали все страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония, Украина, Грузия и другие. Всего в ОЗХО входят 193 участника.

Авторы обращения призвали Российскую Федерацию, «на чьей территории было совершено нападение» на Навального, «быстро и прозрачно раскрыть обстоятельства этой атаки с применением химического оружия».

Там также говорится, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Члены ОЗХО подчеркнули, что «использование химического оружия в любом месте, в любое время, кем угодно и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным стандартам и нормам».

Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Спустя два дня его вывезли на лечение в Берлин. Немецкие эксперты сообщили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Представители омской больницы говорили, что отравляющих веществ в организме Навального обнаружено не было. Москва называла инцидент спектаклем.