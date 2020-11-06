«Срежиссированный спектакль»: МИД разложил дело об отравлении Навального

В Министерстве иностранных дел России в очередной раз высказались об отравлении Алексея Навального. Дипломаты считают, что все это «по-дилетантски срежиссированный спектакль», чтобы спровоцировать введение новых санкций против России.

«У любого стороннего наблюдателя, <…> вполне естественно возникает ощущение, что все происходящее — по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный „выстрел“ в адрес России, которая твердо стоит на своих позициях неприятия навязываемых ей неких „правил“ в ущерб ее национальному суверенитету, <…> да и просто здравому смыслу», — сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве также обратили внимание, что без реакции остались ноты во внешнеполитические ведомства ФРГ, Франции и Швеции с просьбой предоставить дополнительную информацию по оказанию правовой помощи в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

Дипломаты выразили надежду, что Берлин все-таки выполнит свои международно-правовые обязательства, а правительство ФРГ прекратит в дальнейшем искусственную политизацию ситуации вокруг Навального. По их мнению, это несет серьезный ущерб российско-германским отношениям.

В четверг Генеральная прокуратура России получила ответ Германии на запросы по ситуации с российским блогером. Но ни на один из вопросов Берлин не дал точных разъяснений.