Российские врачи нашли обострение панкреатита у Навального

Российские врачи не подтвердили отравление Алексея Навального. Ему диагностировали нарушение углеводного обмена и обострение панкреатита.

«Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)», — сообщили на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

При этом диагноз «отравление» не подтвержден. Проводились клинические, анамнестические и химико-токсикологические исследования. Всего проведено более 60 судебных экспертиз по 542 объектам. Следователи опросили 210 человек.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в омскую больницу. Через несколько дней блогера перевезли на лечение в Германию, там врачи по результатам анализов объявили, что Навального отравили ядом из семейства «Новичок».