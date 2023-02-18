Спецоперация 18 февраля 2023, 17:29 Значение взятия Парасковиевки российскими войсками объяснили в ДНР Пушилин: освобождение Парасковиевки позволит перекрыть дорогу на Часов Яр РИА «Новости»

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Освобождение Парасковиевки дает возможность перекрыть дорогу на Часов Яр и прервать снабжение группировки украинских боевиков в Артемовске. Такой вывод сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

По словам Пушилина, появились данные об улучшении позиций — освобождена Парасковиевка.

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«Это позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая единственная из пяти дорог является путем снабжения противника», — объяснил он.

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Врио главы ДНР обратил внимание, что после перекрытия этого пути снабжения ВСУ российская армия значительно приблизится к освобождению Артемовска.

Ранее Пушилин не увидел перспектив добровольного оставления ВСУ города. По его мнению, противник не станет сдавать свои позиции без боя.

Село Парасковиевка перешло под контроль подразделений ЧВК «Вагнер» 17 февраля.