14 февраля 2023, 14:53
Пушилин не увидел перспектив добровольного оставления ВСУ Артемовска
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об отсутствии перспектив оставления ВСУ Артемовска
Власти Донецкой Народной Республики не видят перспектив добровольного ухода украинских боевиков из Артемовска. Об этом в эфире Первого канала сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Пока что перспектив нет, что противник станет оставлять и сдавать свои позиции в Артемовске без боя. Этого мы не видим», — сказал он.
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По словам Пушилина, российским военным приходится преодолевать значительные трудности, чтобы занять Артемовск.
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«Наши бригады совершают невозможное, выбивая противника с его позиций. Продвижение, тем не менее, все равно есть», — добавил врио главы ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что российские войска приступили к ожесточенным боям рядом с населенным пунктом Парасковиевка. Освобождение села позволит армии перекрыть последнюю дорогу, связывающую Артемовск с городом Часов Яр.
Политолог Никита Донцов сообщал «360», что поставки западного вооружения не изменят положение ВСУ в Артемовске.
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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