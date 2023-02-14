Спецоперация 14 февраля 2023, 14:53 Пушилин не увидел перспектив добровольного оставления ВСУ Артемовска Врио главы ДНР Пушилин сообщил об отсутствии перспектив оставления ВСУ Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Донецкой Народной Республики не видят перспектив добровольного ухода украинских боевиков из Артемовска. Об этом в эфире Первого канала сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Пока что перспектив нет, что противник станет оставлять и сдавать свои позиции в Артемовске без боя. Этого мы не видим», — сказал он.

Реклама

По словам Пушилина, российским военным приходится преодолевать значительные трудности, чтобы занять Артемовск.

Реклама

«Наши бригады совершают невозможное, выбивая противника с его позиций. Продвижение, тем не менее, все равно есть», — добавил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска приступили к ожесточенным боям рядом с населенным пунктом Парасковиевка. Освобождение села позволит армии перекрыть последнюю дорогу, связывающую Артемовск с городом Часов Яр.

Политолог Никита Донцов сообщал «360», что поставки западного вооружения не изменят положение ВСУ в Артемовске.