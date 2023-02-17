Важное 17 февраля 2023, 20:19 Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Парасковиевка Пригожин сообщил о переходе села Парасковиевка под контроль ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под свой полный контроль территорию села Парасковиевка, которое находится на севере от Артемовска. Заявление Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале пресс-служба компании «Конкорд».

«Несмотря на тяжелые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки», — отметил Пригожин.

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в расположенном к северу от Артемовска село Парасковиевка наблюдаются ожесточенные бои между ВСУ и российскими военными.

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Село Парасковиевка находится в районе трассы, связывающей Артемовск и город Часов Яр. Это последняя из четырех дорог, по которой украинские боевики могли получать дополнительную технику и оружие.

В понедельник, 13 февраля, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об освобождении поселка Красная Гора.