Жительница Ясиноватой погибла под украинскими обстрелами

Под украинскими обстрелами в Ясиноватой погибла еще одна мирная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

Утром 6 мая Ясиноватая четыре раза оказалась под огнем ВСУ, сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня. Начиная с 06:50 украинские военные выпустили со стороны Авдеевки в общей сложности 10 ракет из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра.

«В результате обстрела ВФУ г. Ясиноватая погибла женщина. Берегите себя и своих близких», — написал Шевченко.

Аналогичные обстрелы велись 5 мая. Тогда в микрорайоне Зорька погибла женщина, загорелось здание стоматологии на Молодежной улице и были повреждены несколько домов на Кубанской улице. Одновременно украинские вооруженные формирования атаковали населенные пункты ЛНР. За сутки было совершено два обстрела Первомайска и Голубовского. Огонь велся со стороны Камышевахи и Орехово.