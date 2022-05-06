ЛНР сообщила о 2 обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В Луганской Народной Республике 5 мая было совершено два обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило в Теlеgrаm представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Зафиксированы обстрелы по населенным пунктам Первомайск и Голубовское. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра (выпущено четыре снаряда) и минометы калибром 120 миллиметров (четыре мины). Первомайск обстреляли в 21:45 со стороны Камышевахи, Голубовское — в 13:35 с направления населенного пункта Орехово.

За сутки до этого при обстрелах в ЛНР погиб 78-летний мирный житель Ирмино. В Первомайске оказались повреждены два жилых дома.

Зарубежные журналисты прибыли в республику 4 мая для освещения событий, происходящих в Донбассе. Журналистам показали город Рубежное, местные жители рассказали всю правду про зверства националистических батальонов Украины, доложил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.