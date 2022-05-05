Жительница Ясиноватой погибла под обстрелом со стороны ВСУ

ВСУ с самого утра открыли огонь по населенным пунктам ДНР. В результате обстрела Ясиноватой погибла мирная жительница. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.

«В результате обстрела ВФУ в микрорайоне Зорька погибла женщина», — написали представители ведомства.

Также они рассказали, что в Ясиноватой загорелось здание стоматологии на Молодежной улице. Кроме того, обстрел повредил несколько домостроений на Кубанской улице.

В штабе теробороны порекомендовали жителям позаботиться о собственной безопасности, а также уберечь родных. Для этого в ведомстве советуют не выходить из дома лишний раз и не покидать убежище во время обстрела.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в 6:35 по местному времени был зафиксирован обстрел Ясиноватой из БМ21 «Град». ВФУ выпустили по городу шесть ракет со стороны Авдеевки.