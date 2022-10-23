Жителя Лисичанска задержали за передачу информации СБУ о союзных силах | 360°

Спецоперация 23 октября 2022, 01:18 Жителя Лисичанска задержали за передачу информации СБУ о союзных силах РИА «Новости»: МВД ЛНР задержало жителя Лисичанска за передачу СБУ данных о военнослужащих Pixabay

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Полиция Луганской Народной Республики задержала жителя Лисичанска за передачу украинской Службе безопасности информации о размещении и передвижении союзных сил в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР.

«Правоохранительными органами ЛНР задержан уроженец Лисичанска <…>. Он был завербован сотрудниками СБУ. По их заданиям, он собирал и передавал сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ДНР, а также сведения об ополченцах, воюющих против украинских националистов», — сообщил собеседник агентства.

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Задержанному предъявлено обвинение, за которое ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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Ранее указом президента России Владимира Путина в четырех новых регионах страны объявлено военное положение. Военное положение в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР и ДНР введено с 20 октября 2022 года с ноля часов. Совет Федерации единогласно проголосовал за эту меру