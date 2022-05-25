Жители освобожденных территорий активно оформляют российские паспорта. Около 70% населения Херсонской, Запорожской и части Николаевской области заявили о желании получить гражданство РФ, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он предупредил, что если в Донбассе эта работа уже отлажена, то на освобожденных территориях есть свои особенности, связанные с проверочными мероприятиями и исполнением федерального законодательства.

«У нас закон гибкий, адаптированный. Вне зависимости от проведения специальной операции он уже работал до этого. Думаю, что как раз в рамках исполнения этого федерального закона не будет проблем с получением гражданства на этих территориях», — сказал депутат.

По данным на начало апреля заявки на получение российского гражданства одобрили 18 тысячам беженцев с Украины и из Донбасса. Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил, что интеграция региона в Россию будет максимальной и все жители смогут получить российские паспорта.