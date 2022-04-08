Беженцы с Украины и из Донбасса запросили российские паспорта

Российское гражданство одобрили 18 тысячам беженцев с Украины и из Донбасса, рассказал в эфире радио «Милицейская волна» замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников. Из них 12 тысяч человек уже получили паспорта, сообщил ТАСС.

«С заявлением о предоставлении статуса беженца обратились 12 тысяч человек, временного убежища — 3,7 тысячи человек, оно предоставлено 3,1 тысячи человек», — сообщил он.

Всего, по данным на 30 марта, Россия приняла около 500 тысяч человек из Донбасса, в том числе граждан Украины, пятая часть — дети. Сейчас примерно 25 тысяч человек находятся на территории 800 пунктов временного размещения. Они получают помощь, в том числе единовременные выплаты на сумму 10 тысяч рублей — за таковой обратились 74,5 тысячи человек, 95% уже получили деньги.

Единовременная выплата оформляется в Ростовской области, но ее губернатор Василий Голубев ранее рассказал, что в будущем такая возможность может появиться и в других регионах страны.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР была объявлена в феврале. В Ростовской области был введен режим ЧС, помощь с жильем и трудоустройством беженцам оказывают уже 73 региона страны.