Спецоперация 24 января 2024, 10:59 Жители Николаева заметили движущиеся к Херсонской области колонны техники ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области движутся колонны техники ВСУ. Об этом рассказал депутат Херсонской облдумы Юрий Барбашов.

По его словам, сейчас украинские войска ведут подготовку и интенсивное обучение новых подразделений. Люди слышат звуки с близлежащих полигонов, где в последнее время проходят учения, написала «Газета.ru».

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На днях глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что из-за таяния льда на Днепре ВСУ возобновили попытки доставить снаряды и перебросить десант на лодках. ВС России отвечают огнем из всех видов вооружения. В результате удара российской группировки войск «Днепр» армия противника потеряла около 30 военнослужащих.

В целом, по данным западных СМИ, украинские войска вынуждены экономить боеприпасы — за последние две недели из-за их нехватки ВСУ стали совершать за сутки в четыре раза меньше выстрелов.