Спецоперация 20 января 2024, 16:51 ВСУ сменили тактику после таяния льда на Днепре Сальдо: ВСУ пытаются попасть на левый берег Херсонской области на лодках Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские военные возобновили попытки доставить боеприпасы и перебросить десант на лодках в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что за последние сутки на линии боевого соприкосновения на территории области противник сделал ставку на удержание позиций в районе Крынок и активных действий не предпринимал.

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«Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — пояснил Сальдо.

Российские военные ответили ВСУ огнем из всех видов вооружений. Удар нанесли группировка войск «Днепр». Украинские бойцы в общей сложности потеряли до 30 человек.

Несколькими днями ранее губернатор Херсонской области сообщил о двух сбитых над регионом ракетах Storm Shadow. Киевский режим выбрал своей целью школу и медучреждение.