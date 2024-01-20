20 января 2024, 16:51
ВСУ сменили тактику после таяния льда на Днепре
Сальдо: ВСУ пытаются попасть на левый берег Херсонской области на лодках
Украинские военные возобновили попытки доставить боеприпасы и перебросить десант на лодках в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что за последние сутки на линии боевого соприкосновения на территории области противник сделал ставку на удержание позиций в районе Крынок и активных действий не предпринимал.
Реклама
«Однако из-за таяния льда возобновились попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — пояснил Сальдо.
Российские военные ответили ВСУ огнем из всех видов вооружений. Удар нанесли группировка войск «Днепр». Украинские бойцы в общей сложности потеряли до 30 человек.
Несколькими днями ранее губернатор Херсонской области сообщил о двух сбитых над регионом ракетах Storm Shadow. Киевский режим выбрал своей целью школу и медучреждение.
Военные
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
Реклама
Реклама