Бойцы ВСУ в очередной раз открыли огонь по приграничным населенным пунктам Журавлевка и Нехотеевка. По предварительным данным, туда прилетело пять снарядов. Информацию об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Нехотеевке, по его данным, обстрел ВСУ повредил четыре дома. У них посечена кровля, окна и забор, а также сельский клуб. В ходе обстрела также погиб местный житель, 64-летний мужчина.

Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В Журавлевке заметных повреждений не выявили, однако территорию продолжают обследовать.

Ранее ДНР удалось предотвратить несколько попыток прорваться на южном направлении. Две из них произошли в районе Угледара.