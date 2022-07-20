ДНР подавила очередную попытку ВСУ прорваться на южном направлении

Вооруженные силы Украины предприняли несколько попыток прорваться на южном направлении Донецкой Народной Республики. Две из них произошли в районе Угледара. Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все попытки удалось подавить.

Прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они Эдуард Басурин представитель Народной милиции ДНР.

Попытки прорваться через Угледар оказались неудачными. Одна из них предпринималась на позиции российских войск, другая — на позиции бойцов ДНР, добавил Басурин.

Ранее власти ДНР рассказали о планах на трибунал. Они заявили, что военных преступников будут судить только после полного освобождения республики.