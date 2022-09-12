Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией | 360°

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Зеленский заявил о неготовности вести переговоры с Россией

Президент Украины Зеленский сообщил о неготовности к переговорам с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна на данный момент не готова вести переговоры с Россией о мирном урегулировании ситуации на востоке страны. Об этом он заявил в эфире американского телеканала CNN.

«На данный момент нет, мы не готовы к переговорам», — заявил он.

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При этом Зеленский сообщил, что Украине придется считаться с соседством России.

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«Нам все равно жить вместе с Россией, как с соседом, у которого огромное по численности население», — добавил украинский президент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не отказываются от переговоров с Украиной, но чем дольше затянется ситуация на фронтах, тем труднее будет осуществить этот процесс.

При этом ранее Зеленский сообщал о готовности вести переговоры с РФ после вывода военных с территории Украины, контролируемой Россией.

Владимир Зеленский

Россия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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