Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной | 360°

Власть 11 сентября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной РИА «Новости»

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Россия не отказывается от проведения переговоров с Украиной. Чем дольше затянется процесс, тем сложнее будет договориться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что об этом не раз говорил президент Владимир Путин.

«Насчет переговоров они (украинцы — прим. ред.) уже все сказали. Заявляют, что переговоры могут состояться только после победы Украины. И потом, когда „Россия уйдет с украинских земель“, они будут готовы разговаривать, навязывая нам свои условия», — заметил Лавров.

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По словам министра иностранных дел, позицию украинских властей активно поддерживают в США, Великобритании и Евросоюзе. Если эти страны сделали свой выбор, то Россия знает, как достичь поставленных президентом целей в рамках выполнения спецоперации, подчеркнул глава МИД.

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«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — сказал он.

Лавров напомнил, что делегации уже достигали договоренностей на переговорах в Стамбуле, но затем украинская сторона отказалась от них. Через несколько дней случилась провокация в Буче.

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт призвала власти Германии склонить украинского президента Владимира Зеленского к переговорам. По мнению парламентария, Украине следует отказаться от идеи вернуть Крым.

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