Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Украина может провести переговоры с Россией только после вывода ее военных с контролируемых РФ территорий. Такое условие озвучил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Цитату привело агентство Anadolu.

Трехсторонние переговоры проходили в четверг, 18 августа, во Львове. По итогам встречи Эрдоган сообщил, что Зеленский и Гутерриш сошлись во мнении о необходимости урегулирования ситуации на Украине за столом переговоров. Еще стороны обсудили обстановку на Запорожской АЭС и детали продуктовой сделки.

После начала спецоперации делегации Украины и России провели несколько раундов переговоров. Обсуждение ситуации прекратилось в конце марта. Россия настаивала на том, что перед организацией переговорного процесса необходимо составить дорожную карту. Как написал телеканал CNN Turk со ссылкой на источники, Россия решила смягчить это условие. Дорожную карту теперь готовы обсудить непосредственно на встрече президентов.