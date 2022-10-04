Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией | 360°

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал ТАСС.

На сайте офиса Зеленского опубликовали соответствующий указ.

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«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в документе.

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Ранее во время обращения к россиянам Путин констатировал, что переговоры между Россией и Украиной сорвали страны Запада. По его словам, они не хотят мирного урегулирования конфликта, поэтому дали украинским властям соответствующее распоряжение.

Перед этим, 12 сентября, Зеленский признал, что Украина не готова к переговорам, но добавил: ей придется считаться с соседством России.

Российская сторона не раз заявляла, что не отказывается от переговоров. Как отметил глава МИД Сергей Лавров 11 сентября, чем больше затягивается этот процесс, тем сложнее будет договариваться.

Владимир Зеленский

Переговоры

Владимир Путин

Украина

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