Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией | 360°

Важное 04 октября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией Президент Украины Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Россией РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написал ТАСС.

На сайте офиса Зеленского опубликовали соответствующий указ.

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«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в документе.

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Ранее во время обращения к россиянам Путин констатировал, что переговоры между Россией и Украиной сорвали страны Запада. По его словам, они не хотят мирного урегулирования конфликта, поэтому дали украинским властям соответствующее распоряжение.

Перед этим, 12 сентября, Зеленский признал, что Украина не готова к переговорам, но добавил: ей придется считаться с соседством России.

Российская сторона не раз заявляла, что не отказывается от переговоров. Как отметил глава МИД Сергей Лавров 11 сентября, чем больше затягивается этот процесс, тем сложнее будет договариваться.

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