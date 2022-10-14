Зеленский сообщил о давлении на ВСУ из-за частичной мобилизации в России | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Зеленский сообщил о давлении на ВСУ из-за частичной мобилизации в России Президент Украины Зеленский признал давление частичной мобилизации в РФ на ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Увеличение численности группировки ВС РФ на Украине после объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации оказывает серьезное давление на подразделения ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Тысячи новых российских солдат на фронте оказывают чувствительное давление на ВСУ», — заявил он.

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Мобилизованный житель Балашихи ранее рассказал «360», что после начала специальной операции не смог остаться в стороне, и теперь пойдет в зону боевых действий. Он выразил уверенность в достижении победы, чтобы российские дети смогли спокойно и радостно гулять по городу.

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Ранее жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили об облавах на призывников, произошедших в жилых комплексах «Ладожский парк», «Полюстрово Парк» и «Калина Парк».

Похожий случай произошел в Москве, где резервистам вручали повестки рядом со станциями метро.

Сенатор Совфеда Андрей Клишас призывал дать оценку действиям должностных лиц, санкционировавших мероприятия по облавам на призывников, писал RT.

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