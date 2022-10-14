Зеленский сообщил о давлении на ВСУ из-за частичной мобилизации в России | 360°

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14 октября 2022, 13:23

Зеленский сообщил о давлении на ВСУ из-за частичной мобилизации в России

Президент Украины Зеленский признал давление частичной мобилизации в РФ на ВСУ

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Увеличение численности группировки ВС РФ на Украине после объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации оказывает серьезное давление на подразделения ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Тысячи новых российских солдат на фронте оказывают чувствительное давление на ВСУ», — заявил он.

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Мобилизованный житель Балашихи ранее рассказал «360», что после начала специальной операции не смог остаться в стороне, и теперь пойдет в зону боевых действий. Он выразил уверенность в достижении победы, чтобы российские дети смогли спокойно и радостно гулять по городу.

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Ранее жители Санкт-Петербурга в социальных сетях сообщили об облавах на призывников, произошедших в жилых комплексах «Ладожский парк», «Полюстрово Парк» и «Калина Парк».

Похожий случай произошел в  Москве, где резервистам вручали повестки рядом со станциями метро.

Сенатор Совфеда Андрей Клишас призывал дать оценку действиям должностных лиц, санкционировавших мероприятия по облавам на призывников, писал RT.

Владимир Зеленский

Специальная военная операция РФ на Украине

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