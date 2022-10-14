Совфед призвал проверить информацию о раздаче повесток около станций московского метро | 360°

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14 октября 2022, 12:06

Совфед призвал проверить информацию о раздаче повесток около станций московского метро

Сенатор Клишас призвал должностных лиц дать правовую оценку облавам на резервистов

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Должностные лица обязаны дать собственную правовую оценку сообщениям о массовой раздаче повесток о мобилизации в местах скопления людей. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Совета Федераций Андрей Клишас.

«Каждый подобный сигнал нужно проверить, а в случае подтверждения — дать правовую оценку действиям должностных лиц, санкционировавших эти облавы», — написал Клишаc.

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Член Совета по правам человека РФ Кирилл Кабанов заявлял, что к нему обратились знакомые и рассказали о произошедшем случае раздачи повесток у станции метро «Щелковская».

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Сообщалось, что повестки в рамках частичной мобилизации получили имеющие бронь разработчики московской IT-компании «РДЛ-Телеком». Министерство цифрового развития выступило с заявлением о ситуации, сотрудники получат предусмотренную законодательством отсрочку, писал RT.

Ранее «360» развенчал появившийся в Сети фейк о существовании сайта, на котором можно проверить наличие отсрочки от частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в РФ

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