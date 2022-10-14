«Вместе добьемся победы». Мобилизованный отец троих детей из Балашихи выразил уверенность в успехе СВО | 360°

Эксклюзив 14 октября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

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Viber «Вместе добьемся победы». Мобилизованный отец троих детей из Балашихи выразил уверенность в успехе СВО Мобилизованный отец троих детей из Балашихи выразил уверенность в успехе СВО

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Мобилизованный житель Балашихи рассказал, что не мог оставаться в стороне, когда началась частичная мобилизация. Ему пришла повестка и теперь он отправится, чтобы внести свой вклад в достижение целей спецоперации. Дома его будут ждать супруга и трое детей. Своим мнением о важности СВО он поделился в беседе с «360».

«Иду служить по повестке. И совесть у меня не позволяет [остаться в стороне], что ребята там, мы — здесь. <…> Совместно мы добьемся победы, чтобы наши жены, дети были счастливые, радостные и спокойно гуляли по городу», — сказал мужчина.

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Он добавил, что 20 лет служил назад в зенитно-артиллерийских войсках, работал спасателем. Сейчас ему 39 лет.

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«Едим туда, чтобы помочь, и вместе вернуться домой живыми и невредимыми», — заключил собеседник «360».

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