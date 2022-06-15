Зеленский признал «болезненные потери» украинских войск

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что ВСУ за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери в Донбассе и Харьковской области. В видеообращении Зеленский традиционно просит оружие у западных «партнеров».

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что есть потери и в Харьковской области. При этом глава украинского государства традиционно потребовал от западных «партнеров» поставок вооружения.

Ради западного вооружения ВСУ устроили массированный обстрел Донецка 13 июня, считают российские специалисты. Зеленский планировал вызвать ответный огонь и таким образом аргументировать необходимость срочной поставки оружия с Запада.

Украина до сих пор не отреагировала на проект мирного договора, переданного Россией еще в апреле. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продолжать переговоры Украине запретил Запад.