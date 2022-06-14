Украина до сих пор не отреагировала на переданный Россией проект мирного соглашения

В вопросе переговоров России и Украины нет никаких изменений — они остаются замороженными, заявил журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, проект мирного соглашения, который Россия передала Украине еще в апреле, по-прежнему остался без ответа.

«После этого какие-то были, может быть, контакты неофициальные по телефону, причем не на уровне делегаций, на уровне отдельных представителей. И потом вообще все закончилось», — процитировало Ушакова РИА «Новости».

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, продолжать переговоры Украине запретил Запад — это произошло через день после встречи делегаций в Стамбуле. По словам Лаврова, как раз тогда позиция Украины ощутимо ужесточилась, а затем состоялась провокация в Буче.

Из-за отказа от переговоров с Россией Украина «рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР», считает член Совета Федерации Алексей Пушков. По его мнению, «боевой задор» украинского лидера Владимира Зеленского неуместен на фоне поражений ВСУ.