Зеленский превратится в диктатора

Владимир Зеленский стал президентом по случайности. Пока что у него высокий рейтинг среди украинцев, но его популярность зависит от результата действий группировки ВСУ. Когда она отступит, Зеленский превратится в глазах украинцев в диктатора. Своими мнением с «360» поделился публицист Борис Мячин.

Далее — прямая речь.

Нужно не забывать о том, что Зеленский все-таки непрофессиональный политик. Он дурак и клоун, который стал президентом Украины только потому, что совершившая в 2014 году переворот в Киеве клика за несколько лет растеряла все свои рейтинги. Это типичная случайность, протестный эффект, игра фортуны. У нас Борис Ельцин в 1991 году стал правителем России при таких же странных обстоятельствах.

У Зеленского нет четкой политической платформы и программы, как ее не было и у Бориса Ельцина. Напомню, какое ассорти было вокруг него в 1990-х. Подобные политики всегда цепляются за какой-нибудь навязчивый страх людей. Например, Ельцин пугал всех тем, что вернутся коммунисты, а Зеленский пугает тем, что русские всех убьют, что, конечно же, не так

Напомню, что Владимир Путин не собирается оккупировать всю Украину и превращать ее в Киевскую губернию. Его план в том, чтобы занять области с преимущественно русскоязычным населением и принудить Киев к нейтралитету и невхождению в НАТО, а также на сделку по признанию Донецка, Луганска, Херсона.

А Зеленский не пойдет на это — именно потому что он дурак и потому что свято верит в то, что Запад ему поможет. Прямо как Ельцин верил и клянчил постоянно кредиты у Клинтона.

Источник: РИА «Новости»/Игорь Маслов

Из защитника в диктаторы

Зеленского многие поддерживают на словах, и на самом деле у него сейчас высокий рейтинг. Но этот рейтинг полностью зависит от результатов боевых действий. Всем понятно, что на карту поставлена судьба славянско-лисичанской группировки ВСУ.

Когда группировка погибнет, или сдастся русским, или отступит, Зеленский моментально превратится в глазах украинцев из защитника отечества в глупого диктатора, каковым он и является

Я бы сравнил Зеленского еще с одним известным персонажем русской истории — Керенским, который во время Первой мировой войны до последнего верил в успешное контрнаступление и бессмысленно бросал русских солдат с одной винтовкой Мосина в руках под немецкие пушки, которых было в три раза больше.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Зеленский — это Керенский чистой воды. Мы наблюдаем характерную модель поведения для таких полупрофессиональных политиков, которые всегда красиво чешут языком по причине склонности к актерской игре на публику. Но при этом они не понимают, что проигрывают, чувство реальности у них притуплено. Исторический исход для таких политиков всегда переворот, бегство, убийство или даже самоубийство.