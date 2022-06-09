ВСУ выгнали мирных жителей Лисичанска из убежища для собственного спасения

Узнав о приближении сил Луганской Народной Республики к Лисичанску, украинские военные выгнали мирных жителей из убежища хладокомбината и сами спрятались в нем. На действия националистов РИА «Новости» пожаловалась участница произошедшего.

В начале боев в укрытии обосновались около 100 человек. Многие из них — дети и молодежь. Вооруженные силы Украины им не мешали, вели себя вежливо, снабжали гуманитарной помощью и предлагали эвакуироваться в Краматорск. Со временем многие уехали из убежища. Когда там осталось только 15 человек, военные изменили свое отношение. Они поняли, что жильцы дожидаются прихода луганских военных и освобождения города.

«Сегодня утром они нас выгнали, сказали, что будут базироваться здесь сами», — рассказала женщина.

Теперь она вместе с пожилой матерью вынуждена искать другое укрытие. Народная милиция ЛНР успешно развивает наступление в районе Северодонецка и Лисичанска, однако город пока находится под контролем ВСУ.

Войскам Украины не удастся, как в других очагах боевых действий, использовать мирных жителей в качестве живого щита. По сообщению РИА ФАН, от прежнего 100-тысячного населения в городе остались единицы.