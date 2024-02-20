Спецоперация 20 февраля 2024, 15:16 Зеленский пожаловался на проблемы ВСУ под Харьковом Президент Украины Зеленский заявил о тяжелой обстановке на Харьковском фронте Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на тяжелую обстановку на Харьковском направлении. О ситуации он рассказал во время обращения в соцсети Х.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — сообщил украинский лидер.

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Но подписчики раскритиковали выступление Зеленского и назвали его «попрошайкой» и «убийцей поколений». Украинского президента призвали как можно скорее начать переговоры с Россией.

Ранее Зеленский позвонил американскому коллеге Джо Байдену, чтобы обсудить ситуацию на поле боя. Он заявил, что рассчитывает на полную поддержку лидера Соединенных Штатов. Зеленский не перестает надеяться, что конгресс США примет «мудрое решение» в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

До этого, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский пытался развеять перед Европой и США сомнения по поводу того, выживет ли его страна в конфликте с Россией. Однако, как заметили иностранные журналисты, президент не мог скрыть отчаяния.