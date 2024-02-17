Мир 17 февраля 2024, 22:38 Зеленский не смог скрыть отчаяние на Мюнхенской конференции Spiegel: Зеленский показал свое отчаяние на Мюнхенской конференции РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский показал свое отчаяние, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Автор статьи отметил, что украинский лидер хотел развеять перед всеми присутствующими лицами из Европы и США сомнения по поводу того, выживет ли его страна в конфликте с Россией.

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«И все же его отчаяние нельзя игнорировать», — указали в статье.

Во время конференции Зеленский пожаловался на «дефицит искусственного оружия». Так он позволил себе упрекнуть поддерживающие Украину страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, резко высказался в адрес Владимира Путина. Украинский лидер предположил, что «у Путина остались два варианта: оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников».