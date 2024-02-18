Мир 18 февраля 2024, 00:55 Зеленский провел переговоры с Байденом из Мюнхена Зеленский и Байден обсудили положение ВСУ на фронте РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил американскому коллеге Джо Байдену, чтобы обсудить ситуацию на поле боя. С президентом США договорились поддерживать контакт, сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

«На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности поговорил по телефону с Джо Байденом. Обсудили текущую ситуацию на поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента», — отметил он.

Реклама

Зеленский выразил надежду, что конгресс США примет «мудрое решение» в вопросе дальнейшей поддержки Украины. В ходе разговора Байден пообещал «поддерживать контакт», добавил украинский лидер.

Во время выступления Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что Соединенные Штаты перестанут считать стратегическим союзником Украины, если она не получит новый пакет помощи.

Также президент Украины успел опозориться, глупо пошутив о помощи Соединенных Штатов.