Зеленский потребовал от ЕС срочно перевести 8 млрд евро

Государству Евросоюза, которое заблокировало помощь Украине, следует срочно решить эту проблему. Разморозить транш на восемь миллиардов евро потребовал украинский президент Владимир Зеленский, сообщило РИА «Новости».

«Страна, которая блокирует финансирование для Украины, должна исправить срочно эту проблему. Нужны финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок», — сказал он на конференции союзников Украины из стран Северной Европы

Владимир Зеленский уже жаловался на то, что вынужден буквально выпрашивать у Евросоюза обещанные восемь миллиардов евро макрофинансовой помощи, «ежедневно и разными способами» напоминая об этих деньгах. По его словам, они пойдут на выплаты бюджетникам.

Белый дом также пообещал Украине новую помощь, но военную. Президент США Джо Байден одобрил выделение боеприпасов и техники на миллиард долларов. Вооруженные силы Украины получат снаряды для артиллерийских ракетных систем HIMARS, которыми обстреливают Херсонскую область и Донбасс, ПТРК Javelin, противотанковые системы AT4, противопехотные боеприпасы Claymore и другие.