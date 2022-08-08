Пентагон подтвердил выделение Украине военной помощи на миллиард долларов

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине очередного пакета военной помощи стоимостью миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и комплексы Javelin.

В пресс-службе Пентагона подчеркнули, что цель очередной поставки — удовлетворить критически важные потребности Украины в области безопасности и обороны.

В пакет включат дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 75 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров, 20 120-миллиметровых минометов и 20 тысяч боеприпасов к ним, а также для ЗРК NASAMS.

Украина также получит 1000 ПТРК Javelin и «сотни противотанковых систем AT4», 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатку C4, подрывные боеприпасы и оборудование и медицинские принадлежности.

«Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, США продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить стране возможности для изменения ситуации», — подчеркнули в Пентагоне.

СМИ писали, что сумма поставки станет рекордной из всех, выделенных Соединенными Штатами.