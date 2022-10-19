Спецоперация 19 октября 2022, 14:08 Воздушную тревогу объявили по всей Украине — СМИ «Известия»: воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины

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На Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждение о возможных ударах действует во всех регионах страны, сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

«Воздушная тревога — уже по всей Украине», — заявили журналисты.

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Киевская областная администрация несколько раз с начала дня предупреждала своих жителей о возможной опасности. Последнее сообщение вышло в 13:46. Власти сообщили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО), и посоветовали не выходить из укрытий. Особый режим также действует в Одесской области.

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Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областях. По информации РИА «Новости», воздушную тревогу объявили власти Житомирской, Винницкой, Ровненской и Черновицкой областей.

Минобороны России рассказало об объектах военной инфраструктуры Украины, по которым в течение суток нанесли удары. Так, склады боеприпасов уничтожили в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.