19 октября 2022, 14:08
Воздушную тревогу объявили по всей Украине — СМИ
«Известия»: воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
На Украине объявили воздушную тревогу. Предупреждение о возможных ударах действует во всех регионах страны, сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
«Воздушная тревога — уже по всей Украине», — заявили журналисты.
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Киевская областная администрация несколько раз с начала дня предупреждала своих жителей о возможной опасности. Последнее сообщение вышло в 13:46. Власти сообщили, что работает система противовоздушной обороны (ПВО), и посоветовали не выходить из укрытий. Особый режим также действует в Одесской области.
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Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской областях. По информации РИА «Новости», воздушную тревогу объявили власти Житомирской, Винницкой, Ровненской и Черновицкой областей.
Минобороны России рассказало об объектах военной инфраструктуры Украины, по которым в течение суток нанесли удары. Так, склады боеприпасов уничтожили в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
Специальная военная операция РФ на Украине
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