Ограничения на электроэнергию введут на Украине с 20 октября | 360°

Спецоперация 19 октября 2022, 22:35 Ограничения на электроэнергию введут на Украине с 20 октября Офис Зеленского: с 20 октября на Украине вводят ограничения на электроэнергию Robert Anasch/Unsplash

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На всей территории Украины с 07:00 20 октября вводят ограничение поставок электроэнергии, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Его слова привело РИА «Новости».

Тимошенко призвал украинцев сократить использование электроэнергии. В противном случае стране не избежать временных отключений, предупредил он. В населенных пунктах Украины планируют ограничить уличное освещение.

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По данным директора украинского центра исследования энергетики Александра Харченко, удары ВС России повредили 40% энергетической инфраструктуры страны. Эксперт отметил, что восстановить генерирующие мощности можно, но для этого потребуется специальное оборудование и не менее девяти месяцев работ. Глава центра уверен, что на подконтрольной Киеву территории ожидаются аварийные отключения.

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Российские военные наносят удары по энергетическим объектам Украины с 10 октября. Такое решение было принято после теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные попытались прорваться, но союзные войска отбили эту атаку.