Зеленский опроверг слухи об увольнении главкома ВСУ Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет планов увольнять или переводить на другую должность главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Глава государства на брифинге после «Крымской платформы» отметил, что они работают одной командой. Его слова процитировало РИА «Новости».

Так Зеленский прокомментировал появившиеся в СМИ слухи об отставке военного. Ранее журналисты сообщили, что Залужного хотят перевести на должность министра обороны страны, так как Зеленский не желает «иметь конкурента во время празднования победы Украины».

«Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем одной командой», — заявил Зеленский на брифинге в Киеве.

Глава Украины высоко оценил работу команды, в составе которой работает Залужный.

В рамках «Крымской платформы» Зеленский сделал несколько заявлений. В том числе он пообещал, что Украина заберет Крым «любыми способами», не прекратит стрелять для успокоения России, а также потребовал вывести ВС РФ с Запорожской АЭС.