Зеленский потребовал вывести российские войска с Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новое требование к российским войскам. На саммите «Крымская платформа» он заявил, что военнослужащие ВС РФ должны покинуть Запорожскую АЭС.

Слова украинского лидера привело агентство Reuters. Зеленский добавил, что Украина вернет Крым любыми способами.

Для противостояния РФ, по его словам, украинцам с каждым днем требуется все больше западных вооружений. Ранее предоставленную Западом военную помощь украинский лидер счел недостаточной.

Он также отметил, что «усталость от конфликта на Украине» грозит будущему всего мира.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с французской коллегой Катрин Колонна подчеркнул, что Украина обстрелами Запорожской АЭС подвергает опасности ядерной катастрофы всю Европу. Стороны уже согласовали отправку миссии МАГАТЭ на станцию.