Зеленский заявил о необходимости вернуть Крым «любыми способами»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что страна вернет себе Крым «любыми способами». С таким заявлением он выступил на саммите «Крымская платформа», сообщило агентство Reuters.

Украинский лидер указал на необходимость вновь установить контроль над полуостровом, поскольку подобное будет означать «реанимацию мирового правопорядка».

«Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, без каких-либо консультаций с другими странами», — подчеркнул Зеленский.

Он также потребовал, чтобы российские войска покинули территорию Запорожской АЭС.

Саммит «Крымская платформа» организовали по инициативе Украины. Мероприятие проходит во второй раз. Одной из его целей украинские власти назвали обсуждение вариантов «деоккупации» полуострова.

В Кремле назвали саммит антироссийским и крайне недружественным мероприятием. Президент РФ Владимир Путин назвал вопрос Крыма «закрытым окончательно». Российским регионом полуостров стал после проведенного в марте 2014 года референдума. За воссоединение с Россией крымчане проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.