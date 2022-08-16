Зеленский назвал условие отмены запрета на выезд мужчин с Украины

Запрет на выезд лиц мужского пола с Украины перестанет действовать после отмены военного положения в стране. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, написало РИА «Новости».

«Конституционные права гражданина и человека на период введения военного положения могут ограничиваться. Предполагается, что отмена запрета произойдет после завершения срока действия текущего военного положения», — говорится в заявлении Зеленского.

Накануне украинский президент отправил в отставку глав управлений Службы безопасности Украины во Львовской, Тернопольской и Киевской областях.

Ранее Верховная рада проголосовала за продление мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней — до 21 ноября, писал RT.

Также в июле Зеленский снял с постов главу СБУ Ивана Баканова, генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслана Демченко.

Под зачистку попали также несколько послов в европейских странах, включая известного скандальными высказываниями Андрея Мельника в ФРГ.