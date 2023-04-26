Мир 26 апреля 2023, 22:47 «Не готова Украина». Зеленского предупредили о провале контрнаступления ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не в состоянии наступать из-за нехватки ракет РИА «Новости»

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил, что ВСУ не в состоянии осуществить контрнаступление из-за нехватки личного состава и ракет, бьющих на расстояние 150 километров. Об этом политик сообщил на своем YouTube-канале, сославшись на данные разведок.

«Все разведки говорят, что не готова Украина. Все понимают, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, это порядка 25 бригад, <…> надо хотя бы минимум 200 танков, где-то 300-400 БМП, БТР, HIMARS, артиллерии, снарядов», — перечислил Соскин.

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Плюсом к этому обязательно должны быть ракеты с дальностью 150 километров и другие соответствующие средства. И если их нет, то встает вопрос, как наступать.

Киев постоянно анонсирует контрнаступление ВСУ. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что оно может начаться весной или летом.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи сообщил, что украинские военные получили почти все обещанные властям страны танки и бронемашины от Запада. На вооружение ВСУ поступили свыше 98% единиц боевой техники.