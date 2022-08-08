Росгвардия показала, чем минировали территорию завода имени Ильича в Мариуполе

Территорию металлургического завода имени Ильича в Мариуполе зачистили от мин. Саперы Росгвардии показали найденные на комбинате боеприпасы.

Среди находок российских саперов — четыре ПЗРК «Игла», 17 гранатометов, один огнемет, а также целые чемоданы с минами, снарядами, тысячами других боеприпасов.

Территория завода имени Ильича перешла под контроль ВС России 15 апреля. В этот день Минобороны РФ заявило о полной зачистке комбината от украинских националистов.

Причем незадолго до этого, 12 апреля, около 100 единиц вражеской живой силы на бронетехнике попытались прорвать кольцо окружения в районе завода. Однако ВС России быстро пресекли этот маневр с помощью ударов из артиллерии и авиации. Тогда противник лишился 15 единиц техники. Были уничтожены 50 националистов, еще 42 украинских военнослужащих добровольно сдались в плен.