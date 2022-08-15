Схроны с оружием ВСУ обнаружили в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы Росгвардии вскрыли тайные схроны оружия и боеприпасов националистов в Запорожской и Херсонской областях Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, спецназовцы задержали больше 50 человек, причастных к вооруженным формированиям Украины и националистическим организациям.

Ранее бойцы Росгвардии задержали 59-летнего жителя Луганской Народной Республики, подозреваемого в пособничестве украинским фашистам. По данным силовиков, он фиксировал на видео результаты обстрела местного населения, устанавливал датчики слежения и изготавливал оружие, писал RT.

Кроме того, Росгвардия показала, чем нацисты минировали территорию металлургического завода имени Ильича в Мариуполе. Среди обнаруженных опасных находок саперами — 17 гранатометов, четыре ПЗРК «Игла», один огнемет и также целые чемоданы со снарядами, минами и тысячами других боеприпасов.

В конце июля росгвардейцы нашли тайник с оружием и боеприпасами неподалеку от города Изюм Харьковской области. Подходы к схрону оказались заминированы.