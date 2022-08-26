Запорожье заявило, что нет причин для эвакуации подальше от АЭС

На Запорожье не видят причин для эвакуации жителей из-за Вооруженных сил Украины на АЭС. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Царьград».

По его словам, ситуация на ЗАЭС полностью контролируемая.

«Пока причин для эвакуации нет, ситуация на станции абсолютно контролируемая», — сказал Рогов.

В ближайшие дни на территорию Запорожской АЭС прибудет миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). О подготовке к визиту сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он констатировал, что почти ежедневно на или около ЗАЭС происходит новый инцидент, так что агентство «не может больше терять время». Гросси планирует лично возглавить миссию.

До этого Владимир Рогов сообщил, что украинские власти могут устроить провокацию во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а потом обвинить в этом Россию. В связи с этим план маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не оглашается публично.