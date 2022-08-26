Власти Запорожья не исключили провокации со стороны Украины во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Украинские власти могут устроить провокацию во время визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а потом обвинить в этом Россию. Такое мнение выразил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«И мы прекрасно понимаем, что они (украинская сторона — прим. ред.) могут „всадить в спину“ этой миссии инспекции [МАГАТЭ], из чего угодно выстрелить, а потом сказать: „вот, Россия обстреляла“», — заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он объяснил в комментарии ТАСС, что в связи с этим план маршрута миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не оглашается публично.

«Есть несколько маршрутов, они не озвучиваются в интересах безопасности делегации», — сказал Рогов.

Представитель Запорожья заявил, что власти регионы намерены обеспечить безопасность гостям на высшем уровне. По его словам, у военно-гражданской администрации области — богатый опыт обеспечения безопасности гуманитарных миссий и делегаций, в которые входят несколько десятков человек. В частности, это общественные деятели, политики, журналисты.

«Однозначно готовы [принять]. С радостью и со всем нашим южнорусским радушием и гостеприимством», — добавил Рогов.

Он отметил, что конструктивный настрой МАГАТЭ вселяет «очень сдержанный, но все-таки оптимизм».

«Потому что господин [генеральный директор организации] Рафаэль Гросси заявил, что вопрос демилитаризации Запорожской атомной станции, чего требуют и Киев, и страны — члены НАТО, не входит в поездку миссии, то есть это не будет обсуждаться», — заключил представитель ВГА Запорожской области.

Ранее 26 августа Энергоатом заявил, что все шесть энергоблоков Запорожской АЭС остаются отключенными от украинских энергосетей.