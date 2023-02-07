Эксклюзив 07 февраля 2023, 13:53 Западу еще раз напомнили о целях спецоперации на Украине Аналитик Колчин: нельзя разделять Украину на Западную, Центральную и Южную части РИА «Новости»

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Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин прокомментировал заявление американского политика Джеффри Янга, что Россия хочет демилитаризировать Западную часть Украины. В беседе с «360» эксперт напомнил главные цели спецоперации.

«Россия уже не раз заявляла, что основными целями спецоперации на Украине являются демилитаризация и денацификация киевского режима. В связи с этим нельзя разделять Украину на Западную, Центральную и Южную части», — заявил он.

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Ранее в американских соцсетях разразился спор из-за спецоперации. Один из пользователей выдвинул версию, что Россия хочет завоевать и принять в свой состав всю Украину.

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На это отреагировал кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его мнению, цели Москвы распространяются только на Крым и Донбасс. Он отметил, что Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад разочаруется, поскольку цели и задачи специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине будут достигнуты в полной мере.