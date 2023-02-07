Мир 07 февраля 2023, 07:42 Американский политик развеял главный западный миф о целях спецоперации на Украине Американский политик Янг: Россия хочет демилитаризировать Западную Украину РИА «Новости»

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Россия рассчитывает денацифицировать, обезоружить Украину и вернуть ей нейтральный внеблоковой статус, а не захватить. Американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг написал о целях спецоперации в своем Twitter.

Он отреагировал на твит пользователя с ником BurningBrightLiberty, который заявил, якобы Россия собирается принять в свой состав всю Украину. Джеффри Янг опроверг этот миф. Политик уверен, что это справедливо только в отношении Крыма и Донбасса, но не других территорий. Россия надеется разоружить страну, избавить от националистической идеологии и добиться, чтобы НАТО не размещал свои базы на ее территории.

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«Россия хочет демилитаризации, денацификации и нейтралитета Западной Украины», — сказал он.

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Ранее Джеффри Янг раскритиковал работу нынешней администрации президента США и заявил, что многие глобальные проблемы решила бы отставка Джо Байдена и ответственных за национальную безопасность чиновников